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Свыше восьми тысяч единиц живой силы потеряли боевики ВСУ за время атаки на Курскую область, доложили в Минобороны РФ.
«Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 8,2 тысяч военнослужащих, 76 танков», — пояснили там.Кроме того, добавили в оборонном ведомстве, украинские неонацисты лишились более 30 машин пехоты, почти 70 БТРов, больше 500 броневиков, свыше 240 автомобилей и другой техники.
Российская спецоперация в Донбассе продолжается с конца февраля 2022 года. Тогда главы еще непризнанных Донецкой и Луганской народных республик попросили Москву оказать регионам военную поддержку. Высшее руководство страны решило противостоять киевскому режиму.
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