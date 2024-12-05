Кадыров показал видео удара спецназа «Ахмат» по ВСУ на белгородском направлении

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Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале видео удара, нанесенного спецназом «Ахмат», по позициям ВСУ на белгородском направлении.
«Работа бойцов подразделения "Гром" группы "Бури" легендарного спецназа "Ахмат" на Белгородском направлении. Наши ребята выявили точки расквартировки подразделения аэроразведки ВСУ», — написал Кадыров.
После выявления позиций противника бойцы ВС РФ накрыли их массированным артиллерийским огнем. По словам главы Чечни, российские бойцы ликвидировали оставшихся в живых боевиков ВСУ с помощью точных ударов беспилотников.
Ранее Кадыров рассказал, что чеченский командир отряда «Аид» был ранен в ходе спецоперации десять раз. Он уточнил, что после последнего ранения спецназовец уже восстановился и вернулся в строй, отметившись успешной боевой работой.
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Элина Позднякова