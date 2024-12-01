«Очень активны»: пушки ВСУ в Курской области поутихли после работы «Ахмата»

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Бойцы спецназа «Ахмат» проредили артиллерию боевиков ВСУ на курском направлении. Об этом рассказал журналистам спецназовец, чей позывной «Элджей».
«Их FPV здесь очень активны, раньше артиллерия здесь активничала, сейчас гораздо слабее, мы их прям хорошо проредили», — цитирует его Life.ru.Военный добавил, что противник корректирует тактику ведения боевых действий на фоне своих потерь, делая ставку на беспилотники.
Украина вторглась в Курскую область в начале августа 2024 года. Боевики ВСУ получили отпор от пограничников, росгвардейцев и бойцов ВС РФ. По оценкам экспертов, украинские власти своими действиями ускорили продвижение российской армии в Донбассе.
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Никита Кротов