Подоляк: В Курской области начался военный «движ»

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В Курской области начались упорные бои, их масштаб пока неясен, поделился в своём Телеграм-канале военный блогер Юрий Подоляк.
«На Курском направлении с утра начался «движ»... Масштабы пока неясные. Бои очень упорные. Держим кулаки и молимся за парней», – написал он.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что за минувшие сутки средства противовоздушной обороны сбили 101 украинский беспилотник.
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Анастасия Ларина