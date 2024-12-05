Подоляк: В Курской области начался военный «движ»

Попытка атаки полигона Капустин Яр, откуда была выпущена ракета «Орешник» по заводу в Днепропетровске, со стороны ВСУ была ожидаемой. Скоро будет ответ. Об этом заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник, его слова приводит «Лента.ру».