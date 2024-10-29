«Зеленский добрался и туда»: политолог Марков об атаке БПЛА по университету спецназа в Чечне

Расстояние от чеченского Гудермеса, где беспилотник атаковал здание Российского университета спецназа имени Путина, до контролируемой Украиной территории составляет порядка 850 километров по прямой, но Владимир Зеленский добрался и туда. Об этом заявил политолог Сергей Марков в своём Telegram-канале.