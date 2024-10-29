«Зеленский добрался и туда»: политолог Марков об атаке БПЛА по университету спецназа в Чечне

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Расстояние от чеченского Гудермеса, где беспилотник атаковал здание Российского университета спецназа имени Путина, до контролируемой Украиной территории составляет порядка 850 километров по прямой, но Владимир Зеленский добрался и туда. Об этом заявил политолог Сергей Марков в своём Telegram-канале.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что в 6:30 утра во вторник украинский беспилотник атаковал одно из зданий университета спецназа в Гудермесе. В результате вспыхнул пожар, который удалось оперативно потушить. Никто не пострадал.
Политолог подчеркнул, что беспилотник преодолел как минимум 850 километров, чтобы достичь российского учебного заведения. Зеленский добрался туда, отметил Марков, добавив, что «может и по Рамзану нашему теперь целится».
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Анастасия Чинкова