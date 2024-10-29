Названа возможная причина атаки БПЛА ВСУ по университету спецназа в Чечне

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Атака беспилотника ВСУ на университет спецназа в Чечне может быть связана с действиями спецназа «Ахмат» в Курской области. Такое предположение сделал депутат Госдумы Юрий Швыткин, его слова передает «Лента.ру».
«Сегодня атаки ВСУ носят как избирательный, так и хаотичный характер. Независимо от субъекта, с помощью атак беспилотников противник пытается посеять панику, запугать население и, по возможности, нанести урон, совершая атаки на энергосистемы, объекты инфраструктуры», — объяснил Швыткин.
Он предположил, что атака ВСУ на Чечню может быть связана с присутствием спецназа «Ахмат» в Курской области. Депутат подчеркнул, что Украина атаковала университет, где готовят военнослужащих для участия в украинском конфликте.
Швыткин добавил, что чеченские спецназовцы достойно выполняют поставленные задачи, а подобная попытка устрашения ни к чему не приведет, заключил депутат.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об атаке беспилотника в Гудермесе. По его словам дрон атаковал населённый пункт в 6:30 утра. В результате загорелась крыша пустующего здания на территории Российского университета спецназа.
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Элина Позднякова