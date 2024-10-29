Дрон ВСУ атаковал Российский университет спецназа имени Путина в Чечне

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Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об атаке беспилотника в Гудермесе. Об этом он написал в своём Telegram-канале.
Отмечается, что дрон атаковал населённый пункт в 6:30 утра. В результате загорелась крыша пустующего здания на территории Российского университета спецназа.
При атаке никто не пострадал. Вспыхнувший на месте пожар был оперативно ликвидирован.
В настоящее время следственные органы занимаются расследованием произошедшего и устанавливают причастных лиц.
Деятельность Российского университета спецназа продолжается в штатном режиме, добавил Кадыров.
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При атаке никто не пострадал. Вспыхнувший на месте пожар был оперативно ликвидирован.
В настоящее время следственные органы занимаются расследованием произошедшего и устанавливают причастных лиц.
Деятельность Российского университета спецназа продолжается в штатном режиме, добавил Кадыров.
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Анастасия Чинкова