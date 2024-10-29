Кадыров отдал приказ чеченским командирам в зоне СВО после атаки беспилотника

Рамзан Кадыров (Фото: сайт Кремля)
Глава Чечни Рамзан Кадыров приказал чеченским командирам в зоне проведения спецоперации не брать в плен бойцов ВСУ. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Ранее в этот день глава республики сообщил о том, что украинский беспилотник ударил по зданию Российского университета спецназа имени Владимира Путина в Гудермесе.
После этого инцидента Кадыров приказал чеченским командирам не брать в плен украинских военных, а уничтожать их и усилить борьбу с боевиками на 100%.
Ранее Telegram-канал Mash выдвинул предположение о том, какого типа беспилотник мог ударить по Чечне, за какое время он преодолел расстояние в более 1000 километров, а также, откуда он был запущен. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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После этого инцидента Кадыров приказал чеченским командирам не брать в плен украинских военных, а уничтожать их и усилить борьбу с боевиками на 100%.
Ранее Telegram-канал Mash выдвинул предположение о том, какого типа беспилотник мог ударить по Чечне, за какое время он преодолел расстояние в более 1000 километров, а также, откуда он был запущен. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Анастасия Чинкова