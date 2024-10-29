Стало известно, откуда был запущен дрон по университету спецназа в Чечне

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Украинские войска могли использовать беспилотник PD-2 для совершения атаки на территорию Российского университета спецназа имени Путина в Чечне. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что дрон, предположительно, вылетел из Одесской области. Он преодолел 1300 километров, следуя через акваторию Чёрного моря и над Северным Кавказом.
По сведениям канала, длина дрона PD-2 составляет 2,85 метра, размах крыльев – пять метров. Беспилотник может достигать скорости 140 километров в час и преодолевать до 1300 километров.
По предварительным данным, ВСУ запустили дрон накануне. Он добрался до Чечни за девять часов. Упавший БПЛА получил серьёзные повреждения, поэтому узнать точную модель не удалось.
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По сведениям канала, длина дрона PD-2 составляет 2,85 метра, размах крыльев – пять метров. Беспилотник может достигать скорости 140 километров в час и преодолевать до 1300 километров.
По предварительным данным, ВСУ запустили дрон накануне. Он добрался до Чечни за девять часов. Упавший БПЛА получил серьёзные повреждения, поэтому узнать точную модель не удалось.
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Анастасия Чинкова