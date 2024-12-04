Кадыров предложил поставить украинских пленных на крыши российских объектов

Рамзан Кадыров (Фото: kremlin.ru)
Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил поставить украинских военнопленных на крыши российских объектов. Такую идею он высказал после попытки атаки на территорию казарм полка полка полиции специального назначения (ППСН) имени Ахмата Кадырова.
Руководитель Чеченской Республики опубликовал видео встречи с пленными солдатами ВСУ, содержащимися в Грозном. Он пристыдил украинцев за то, что они не смогли повернуть оружие против «этого козла и чёрта» Зеленского.
Он также предоставил слово военнопленным. Один из них от лица остальных попросил правительство и украинский народ сделать так, чтобы их скорее вернули домой. Солдат добавил, что находится в плену уже почти два года.
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«Как будто с отдыха вы приехали. Надо их по объектам, которые сняли американские спутники, по этим объектам на крышу поставить. Пусть охраняют нашу территорию», — сказал Кадыров.
Он также предоставил слово военнопленным. Один из них от лица остальных попросил правительство и украинский народ сделать так, чтобы их скорее вернули домой. Солдат добавил, что находится в плену уже почти два года.
«Меня зовут Рамзан. Фамилия — Кадыров. Думаю, вы меня знаете», — сказал чеченский лидер в конце встречи.
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Александр Бойцов