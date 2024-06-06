Пушилин рассказал о продвижении ВС РФ в Часовом Яре

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Российские войска активно продвигаются в Часовом Яре, заявил в беседе с РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин.
Он подчеркнул, что в настоящее время бойцы продолжают освобождать населённый пункт.
По его словам, взятие под контроль Часова Яра происходит в тяжёлых условиях. Однако перед военными поставлена задача, которую они успешно реализуют.
Ранее Минобороны России опубликовало кадры, на которых российские десантники штурмом берут важный опорный пункт ВСУ под Часовым Яром. В ходе контрбатарейной борьбы группировка войск смогла подавить огневые позиции украинской армии и уничтожить их пункты управления. Видео можно посмотреть в материале «Радио 1».
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По его словам, взятие под контроль Часова Яра происходит в тяжёлых условиях. Однако перед военными поставлена задача, которую они успешно реализуют.
Ранее Минобороны России опубликовало кадры, на которых российские десантники штурмом берут важный опорный пункт ВСУ под Часовым Яром. В ходе контрбатарейной борьбы группировка войск смогла подавить огневые позиции украинской армии и уничтожить их пункты управления. Видео можно посмотреть в материале «Радио 1».
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Анастасия Чинкова