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Атака БПЛА Вооруженных сил Украины на территорию Российского университета спецназа имени В.В. Путина (РУС) в Гудермесе разбудила ненависть на Кавказе, об этом сообщил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.
«Поэтому собирать плоды этого хамства им еще придется», — высказался Карасин.
Военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец в беседе с «Радио 1» рассказал про цель удара беспилотника по Российскому университету спецназа имени В.В. Путина (РУС) в Гудермесе.
«Я думаю, если бы это было связано с деятельностью «Ахмата» в Курске, то случилось бы давно. А тут другая стратегия: противнику надо, по совету Западных советников, поджечь российский Кавказ и сделать его жизнь невыносимой — это и есть основная стратегическая цель для этого удара по Чечне», — заявил военный обозреватель.
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Анастасия Бондарева