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Переброшенная главкомом ВСУ Александром Сырским бригада Нацгвардии «Кара-Даг» потерпела неудачу в попытке остановить наступление ВС РФ. Об этом в своей колонке написал обозреватель журнала Forbes Дэвис Экс.
Экс отметил, что командование украинской армии, стремящееся любыми способами отразить наступление противника, ныне оказалось вынуждено перебрасывать на покровское направление дополнительные резервы. Примечательно, что данные резервы состоят из элитных подразделений.
Ранее сообщалось, что ВСУ перебросили под Покровск одну из немногих своих наступательных бригад. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Ранее сообщалось, что ВСУ перебросили под Покровск одну из немногих своих наступательных бригад. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова