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В США признали неудачу ВСУ в попытке остановить российскую армию

Forbes признал неудачу переброшенной Сырским бригады в отражении наступления РФ
31 августа 2024, 17:50
Фото: iStock/Leestat

Фото: iStock/Leestat

Переброшенная главкомом ВСУ Александром Сырским бригада Нацгвардии «Кара-Даг» потерпела неудачу в попытке остановить наступление ВС РФ. Об этом в своей колонке написал обозреватель журнала Forbes Дэвис Экс.
Экс отметил, что командование украинской армии, стремящееся любыми способами отразить наступление противника, ныне оказалось вынуждено перебрасывать на покровское направление дополнительные резервы. Примечательно, что данные резервы состоят из элитных подразделений.

Ранее сообщалось, что ВСУ перебросили под Покровск одну из немногих своих наступательных бригад. Подробнее читайте в материале «Радио 1».



Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#вс рф
#спецоперация
МО РФ: Экипаж Су-34 ВКС России уничтожил скопление боевиков ВСУ под Курском
31 августа 2024, 17:20

Фото: istockphoto/zim286

Живую силу и технику боевиков ВСУ ликвидировал экипаж российского бомбардировщика Су-34 ВКС РФ в Курской области, доложили в Минобороны России.
«Экипаж многофункционального авиационного комплекса Су-34 Воздушно-космических сил нанёс удар по скоплению живой силы и бронированной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области», — пояснили в оборонном ведомстве.
Ранее там докладывали, что украинские неонацисты за все время вторжения в Курскую область потеряли свыше 8,2 тысяч боевиков. Кроме того, радикалы лишились всевозможной техники, включая броневики, автомобили, автобусы и прочее.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса с конца февраля 2022 года.

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Стали известны общие потери ВСУ в Курской области
Минобороны: общие потери ВСУ под Курском составили свыше 8,2 тыс. человек
31 августа 2024, 15:49

Фото: istockphoto/alexeynovikov

Свыше восьми тысяч единиц живой силы потеряли боевики ВСУ за время атаки на Курскую область, доложили в Минобороны РФ.
«Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 8,2 тысяч военнослужащих, 76 танков», — пояснили там.
Кроме того, добавили в оборонном ведомстве, украинские неонацисты лишились более 30 машин пехоты, почти 70 БТРов, больше 500 броневиков, свыше 240 автомобилей и другой техники.

Российская спецоперация в Донбассе продолжается с конца февраля 2022 года. Тогда главы еще непризнанных Донецкой и Луганской народных республик попросили Москву оказать регионам военную поддержку. Высшее руководство страны решило противостоять киевскому режиму.

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#россия
#украина
#всу
#курская область
#новости
#война
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#минобороны рф
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Лавров рассказал, ради чего ВСУ напали на Курскую область
Лавров: ВСУ напали на Курскую область ради набора пленных
31 августа 2024, 15:32

Фото: сайт Кремля

Глава МИД России Сергей Лавров заявил в интервью программе «Мосты на Восток», что украинские военные напали на Курскую область ради набора пленных. Об этом сообщает RT.
По словам министра, в этом украинский лидер Владимир Зеленский признался сам.

«Но то, что сейчас политологи обсуждают, и то, что даже Зеленский говорит, иногда по Фрейду у него выскакивают признания. Достаточно так простодушно, наивно», — приводит слова Лаврова RT.

Отдельно глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что среди напавших на регион РФ множество иностранных наёмников, а может, и кадровых военных других стран.

Напомним, ВСУ попытались 6 августа захватить участок территории Суджанского района Курской области. Атака началась около трех утра. Боевики наносили удары из артиллерии, танков и атаковали дронами, после чего принялись атаковать российскую границу. ВС РФ отбрасывают вражеские группировки ВСУ с территории российского региона.

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Джабаров заявил о важности готовности РФ ответить на применение ВСУ оружия ЕС
31 августа 2024, 15:20

Фото: iStock/aapsky

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что Россия должна быть готова при неожиданных развитиях событий к ответным действиям на удары ВСУ оружием Евросоюза.
«ЕС — это просто кукла в кукольном театре, которую кукловод водит. Это всё решают в Вашингтоне. Если там дадут команду, они примут снятие запрета на удары по России. А если не дадут, то они под любым предлогом отменят своё решение. Поэтому я думаю, надо внимательно наблюдать и просто быть готовыми всегда принять ответное решение», — пояснил в беседе с RT Джабаров.

А председатель президиума общественной организации «Офицеры России» генерал-майор запаса Сергей Липовой прокомментировал работу российской армии в рамках спецоперации на Украине, отметив, что ВС РФ производят удары по объектам военной инфраструктуры и двойного назначения эффективно.

«Наша армия неуклонно этому следует, выявляя новые цели, новые пункты сосредоточения как боевой техники, вооружения, боеприпасов, так и места размещения личного состава, натовских инструкторов, наёмников, которых сейчас много на территории Украины. Поэтому удары наносятся. Проводится плановая работа по их утилизации, и довольно эффективно», — заявил в беседе с «Царьградом» Липовой.

Ранее западные СМИ писали о том, что провальное наступление ВСУ под Курском кончится потерей территорий и войск.

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#вооружения
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Песков рассказал о получении Путиным докладов по линии военных
Песков: президент Путин получает доклады по линии военных и днем, и ночью
31 августа 2024, 15:12

Фото: сайт Кремля

Российский лидер Владимир Путин получает доклады по линии военных и днем, и ночью. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, его слова опубликованы в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.
По словам представителя Кремля, доклады военных глава российского государства получает несколько раз в день или по мере необходимости, в том числе в ночное время суток. Уточняется, что Путин держит под личным контролем социальные вопросы в регионах с острой военной ситуацией.

Ранее главред медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян оплатит жителям приграничных регионов, желающим на время покинуть свои дома, переезд и проживание. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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На Западе предупредили Украину об угрозе из-за нападения на Курскую область
WP: провал нападения ВСУ под Курском приведет к потере войск и территорий
31 августа 2024, 14:57

Фото: istockphoto/Iryna Imago

Провальное наступление ВСУ под Курском кончится потерей территорий и войск, пишет The Washington Post. Обозреватели издания подчеркнули, что украинские неонацисты не в состоянии долго удерживать подконтрольные участки в Курской области, а потерянные на востоке Украины земли уже не вернут.
«Если дерзкий план главкома ВСУ Александра Сырского провалится, то Украина может потерять многих хорошо подготовленных солдат и множество западного вооружения, которое она использует в Курской области, а также и земли на востоке своей территории, где российские войска, превосходящие украинские по количеству, упорно продолжают наступление на ключевой транзитный узел Красноармейск», — говорится в материале.
Ранее бывший разведчик США Скотт Риттер отмечал, что украинские боевики потеряли западную технику в Курской области, а инвестиции США и НАТО вложены зря.

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Крушение истребителя F-16 назвали серьезным ударом для Украины
InfoBRICS: потеря пилота F-16 Меся стала для Украины серьезным ударом
31 августа 2024, 14:46

Фото: iStock/KuntalSaha

Потеря ВСУ пилота, способного управлять истребителем F-16, стала серьезным ударом для Киева. Об этом для издания InfoBRICS написал военный эксперт Драго Боснич.
По его словам, необходимы годы, чтобы правильным образом подготовить летчиков, особенно если существуют различные барьеры. Боснич отметил, что за последний год украинская армия лишилась множества пилотов.

Обозреватель выразил мнение, что украинские летчики нередко совершают полеты, изначально обреченные на провал.

Ранее сообщалось, что украинский летчик Алексей Месь, погибший в результате крушения одного из переданных Киеву истребителей F-16, активно агитировал за передачу стране боевой авиации от западных союзников. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, 29 августа в генеральном штабе ВСУ подтвердили, что украинская армия потеряла первый истребитель F-16 во время боевых действий. Истребитель находился на военном аэродроме в Хмельницкой области.

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Симоньян оплатит проживание жителям приграничья, кто хочет на время переехать
31 августа 2024, 14:11

Фото: сайт Кремля

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян оплатит жителям приграничных регионов, которые хотят на время покинуть свои дома, переезд и проживание. Об этом она написала в своем Telegram-канале.
По словам Симоньян, «Киеву летит за Белгород прямо сейчас». Она подчеркнула, что людям, которые хотят временно покинуть свои дома, необходимо написать в комментариях в ее канале.

Напомним, в пятницу вечером, 30 августа, губернатор Вячеслав Гладков заявил, что система противовоздушной обороны сработала над Белгородом и Белгородским районом, было сбито несколько воздушных целей на подлете к городу. Отмечается, что обстрел велся из РСЗО Vampire. Из-за атаки погибли 5 человек, 46 мирных жителей получили ранения.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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ТАСС: Оборона ВСУ под Красноармейском прорвана
31 августа 2024, 13:48

Фото: iStock/Tomas Ragina

Оборона украинских неонацистов под Красноармейском прорвана, информирует ТАСС, ссылаясь на источник среди силовиков. Отмечается, что враг практически не сопротивляется.
«Противник [под Красноармейском] практически не сопротивляется, с позиций уходит быстро - местами с первыми накатами. На этом направлении их оборона прорвана», — прокомментировал источник.
Он уточнил, что большинство пунктов красноармейского направления не были готовы обороняться.

Ранее сообщалось, что под Донецк переброшена одна из наступательных бригад боевиков ВСУ. Ее численность составляет примерно две тысячи радикалов. В генштабе украинских войск решили отправить подкрепление на фоне ускоренного продвижения ВС РФ.

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