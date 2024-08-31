Курская область 31 августа: переброска ЧВК «Медведь» из Африки, расстрел монахов и детей

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Бойцы ВСУ застрелили монаха в спину во время атаки на Курскую область. Также поступили сообщения о случаях расстрела детей и мирных жителей украинскими боевиками. Какие еще факты зверства с украинской стороны вспыли и что известно о ЧВК «Медведь», которая будет переброшена из Африки на курское приграничье расскажет редакция «Радио 1».
ВСУ расстреляли монаха
Протоиерей Олег Чебанов заявил, что украинские солдаты убили убегающего монаха. Это, по его мнению, указывает на то, что против российских войск «сражаются нелюди». Он отметил, что первым объектом атаки ВСУ стал храм Горнальского мужского монастыря.
«Это не было какое-то административное или жилое здание. В это время там проходило богослужение, и когда монахи искали укрытие, одного из них застрелили простым выстрелом в спину», — приводит слова Чебанова ТАСС.
Он добавил, что на курской земле происходили различные потрясения и конфликты, и сейчас идет «битва добра со злом».
ВСУ атаковали семью россиян и расстреляли детей в Курской области
Информационное агентство ANNA NEWS сообщает, что ВСУ сбросили бомбу на автомобиль с семьей, которая пыталась покинуть приграничную территорию Курской области. По информации источника, россияне пытались уехать по частично разрушенному мосту через реку Сейм в районе села Карыж.
В результате удара ВСУ их машина была полностью разрушена. Внутри находились муж с женой и их дочь — все они погибли на месте. Кроме того, замкомандира батальона 9-го мотострелкового полка 11-го армейского корпуса с позывным Кадет сообщил, что бойцы ВСУ расстреляли троих детей в Курской области, которые пытались эвакуироваться на мотоцикле.
«Они расстреливают мирное население. Троих детей, ориентировочно 10–12 лет, посадили на мотоцикл с коляской и показали направление. Когда они поехали, их расстреляли в спину. Это произошло в районе Малой Локни», — приводит слова Кадета ТАСС.
Фото: istock / gorodenkoff
Зверства ВСУ в Курской области
Жительница Курской области Нелли сообщила о трагическом инциденте, произошедшем в одном из сел Суджанского района, где бойцы ВСУ расстреляли 25-летнюю девушку. По ее словам, соседка назвала двух военных и иностранного наемника «фашистами хуже немцев». Убийство произошло на глазах у младшей сестры потерпевшей, которой удалось спастись.
Еще одна местная жительница, Наталья Порываева, рассказала российским следователям о том, как в Судже украинские военнослужащие расстреляли беременную женщину на глазах у ее мужа и ребенка.
Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник также сообщил о насильственных преступлениях, совершаемых украинскими солдатами и наемниками в отношении гражданского населения Курской области. Он отметил, что случаи похищений людей стали более частыми, и жертв увозят в неизвестном направлении.
Бойцы ЧВК «Медведь» будут переброшены из Африки в Курскую область: что известно о формировании
Командир частной военной компании (ЧВК) «Медведь» Виктор Ермолаев сообщил о планах переброски бойцов из Буркина-Фасо в Курскую область. В Россию направят 100 из 200-300 бойцов, находящихся в Африке.
Ермолаев отметил, что в случае угрозы на российской территории все военнослужащие объединяются против общего врага. После выполнения задач на родине бойцы вернутся обратно в Африку. Существуют слухи о возможной связи ЧВК «Медведь» с главой Крыма Сергеем Аксеновым, однако советник руководителя региона Олег Крючков опроверг эту информацию, заявив, что формирование подчиняется другой структуре.
Командир с позывным Джедай подчеркнул, что в условиях потенциального появления украинских диверсионно-разведывательных групп в Крыму «медведи» готовы реагировать на любые угрозы.
ЧВК «Медведь» позиционирует себя как 81-я отдельная бригада специального назначения. По информации телеканала «Царьград», организация была создана в 2023 году как добровольческая батальонная тактическая группа ветеранов армейского спецназа и впоследствии выросла до бригадной структуры. Минобороны России обеспечивает ее вооружением и техникой.
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