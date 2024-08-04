ВС РФ взяли под контроль Новосёловку Первую в ДНР

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Подразделения российской группировки войск «Центр» взяли под контроль населённый пункт Новосёловка Первая в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
Отмечается, что было нанесено поражение формированиям 31-й, 32-й механизированных, 1-й танковой, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 109-й теробороны вблизи населённых пунктов Воздвиженка, Торецк, Николаевка, Дружба и Розовка в ДНР.
Ранее британское издание The Independent сообщило, как президент России Владимир Путин может выиграть от поставок странами НАТО истребителей F-16 на Украину. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Анастасия Чинкова