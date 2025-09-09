Бывшего священника в Британии приговорили к трем годам за соучастие в кастрациях
Бывший британский священник Джеффри Болкомб приговорен к трем годам тюрьмы за соучастие в преступлениях норвежца Мариуса Густавсона, известного как «евнуходел». Болкомб признал вину в нанесении тяжких телесных повреждений и хранении детской порнографии. Об этом сообщает Daily Star.
Суд установил, что священник обменивался с Густавсоном десятками тысяч сообщений в течение четырех лет, а на его телефоне была обнаружена запись кастрации, проведенной в январе 2020 года с помощью маникюрных ножниц.
Болкомб признал вину по восьми пунктам обвинения, включая нанесение тяжких телесных повреждений, хранение экстремистской порнографии и создание интимных изображений детей. Также у него обнаружили 182 чрезвычайно оскорбительных и непристойных изображения, связанных с деятельностью сайта Густавсона «Евнуходел», где платно транслировались операции по кастрации и ампутации гениталий.
Густавсон, приговоренный в мае 2024 года к пожизненному заключению с минимальным сроком в 22 года, признался, что удалил гениталии 58 мужчинам. Отрезанные органы он сохранял в холодильнике или консервировал в спирте, а также использовал для приготовления пищи. Его сайт насчитывал 22 841 зарегистрированного пользователя и принес ему почти 300 000 фунтов дохода.
