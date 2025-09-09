Бывшего священника в Британии приговорили к трем годам за соучастие в кастрациях

09 сентября 2025, 04:23

Фото: Istock/Photoboyko

Бывший британский священник Джеффри Болкомб приговорен к трем годам тюрьмы за соучастие в преступлениях норвежца Мариуса Густавсона, известного как «евнуходел». Болкомб признал вину в нанесении тяжких телесных повреждений и хранении детской порнографии. Об этом сообщает Daily Star.