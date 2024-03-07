Кадыров рассказал о чёрном рынке в России, о котором сообщают западные СМИ

Фото: Сайт Кремля
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров опроверг информацию о якобы существующем в России чёрном рынке, на котором покупаются украинские военнопленные для дальнейшего обмена на пленных чеченцев. Об этом он написал в своём Telegram-канале.
Западные и украинские СМИ в последнее время активно говорят о чёрном рынке, который якобы существует в России. В качестве аргумента они приводят историю украинского бойца Вячеслава Левицкого, который сдался в плен спецназу «АХМАТ» в апреле прошлого года.
По словам Кадырова, чеченские бойцы случайно обнаружили военного спустя 10 дней после того, как его бросили его сослуживцы. У мужчины были перебиты ноги и обморожены руки. Его оперативно доставили в Грозный, где провели операцию. Однако у Левицкого началась гангрена, в результате чего ему ампутировали конечности.
Западные СМИ активно пишут о том, что военного, находящегося при смерти, якобы специально выкупили, чтобы затем обменять именно на чеченца.
Но Кадыров заявил, что после проведения всех необходимых медицинских процедур Левицкого и ещё двух пленных вернули Украине. Взамен в Россию вернулись трое военных, которые не являются уроженцами Чечни.
Также глава республики подчеркнул, что Левицкий был очень благодарен российской стороне за спасение его жизни.
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По словам Кадырова, чеченские бойцы случайно обнаружили военного спустя 10 дней после того, как его бросили его сослуживцы. У мужчины были перебиты ноги и обморожены руки. Его оперативно доставили в Грозный, где провели операцию. Однако у Левицкого началась гангрена, в результате чего ему ампутировали конечности.
Но Кадыров заявил, что после проведения всех необходимых медицинских процедур Левицкого и ещё двух пленных вернули Украине. Взамен в Россию вернулись трое военных, которые не являются уроженцами Чечни.
Также глава республики подчеркнул, что Левицкий был очень благодарен российской стороне за спасение его жизни.
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Анастасия Чинкова