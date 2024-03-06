Кадыров рассказал об обстановке в Белогоровке

Российские военнослужащие продолжают наступление у Белогоровки в Луганской Народной республике. Об этом сообщил Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.
За минувшие сутки группа армейского корпуса ВС РФ «Аида» уничтожила 17 бойцов ВСУ. Также ликвидированы 12 укрепрайонов, 2 пулеметные точки, 7 позиций на белой горе, в том числе лабиринт и норы. В настоящее время ведутся бои за меловой карьер, отметил глава Чечни.
Кадыров также выразил благодарность бойцам за эффективное выполнение оперативно-боевых задач.
Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил о планах привлечь пленных ВСУ к восстановлению регионов. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Кадыров также выразил благодарность бойцам за эффективное выполнение оперативно-боевых задач.
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Алина Юрчак