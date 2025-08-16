Стало известно, сколько живут мобилизованные в ВСУ в Сумской области
По сведениям, переданным ТАСС источником в российских силовых структурах, мобилизованные в 71-й отдельной егерской бригаде ВСУ на Сумщине живут примерно 10 дней: после прохождения учебки их сразу отправляют на штурмовые задания, где они, по словам собеседника агентства, «исчезают в полном составе».
Собеседник сообщил, что группа новобранцев ВСУ прибыла в пункт дислокации бригады под Сумами (населённый пункт Нижняя Сыроватка) и спустя около десяти дней была направлена на боевую операцию, после которой личный состав, как утверждается, не вернулся.
Он также отметил, что такая практика — отправка недавно мобилизованных на штурмы как «пушечного мяса» — применяется и в других соединениях: это, по его версии, позволяет ВСУ одновременно сдерживать натиск российских войск и резервировать подготовленные подразделения для прорыва. По словам источника, в механизированных бригадах и в подразделениях территориальной обороны срок выживаемости пополнений часто ещё короче и с каждым годом сокращается.
Ранее, добавил собеседник, на сумское и харьковское направления были переброшены подразделения более 40 бригад и полков ВСУ с разных участков фронта, которые несут потери.
