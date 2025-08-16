Стало известно, сколько живут мобилизованные в ВСУ в Сумской области

16 августа 2025, 20:22

ТАСС: мобилизованные в ВСУ в Сумской области живут 10 дней

Фото: istockphoto/Olena_Z

По сведениям, переданным ТАСС источником в российских силовых структурах, мобилизованные в 71-й отдельной егерской бригаде ВСУ на Сумщине живут примерно 10 дней: после прохождения учебки их сразу отправляют на штурмовые задания, где они, по словам собеседника агентства, «исчезают в полном составе».