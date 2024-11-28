«Орешник» наготове: Россия выбирает цель

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
Минобороны РФ совместно с Генштабом в настоящее время выбирают цель для следующего удара «Орешником». Об этом заявил президент России Владимир Путин в рамках саммита ОДКБ.
«Генштаб и Минобороны подбирают цели для поражения на территории Украины. Это могут быть военные объекты, предприятия оборонной промышленности или центры принятия решений в Киеве. Тем более что киевский режим неоднократно пытался наносить удары по объектам государственной важности в России», — заявил Путин.
По его словам, в случае массированного применения ракеты «Орешник», мощь удара не уступит от удара ядерным оружием.
Президент отметил, что Россия вынуждена была применить новейшую ракету в ответ на в ответ на удары со стороны Украины западными дальнобойными ракетами по территории России.
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