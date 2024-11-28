Путин рассказал о мощи «Орешника»

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Все, что находится в эпицентре взрыва баллистической ракеты «Орешник», превращается в пыль. Об этом президент РФ Владимир Путин сообщил коллегам на заседании Организации Договора о коллективной безопасности в узком составе.
Глава российского государства отметил, что применение ракеты «Орешник» сравнимо с мощью ядерного удара. По словам Путина, данное сравнение основывается на оценках военных и технических специалистов.
Напомним, в четверг, 21 ноября, российские войска в ответ на применение ВСУ дальнобойного оружия запустили новейшую баллистическую ракету средней дальности «Орешник», которая ударила по крупному оборонному предприятию в Днепропетровске.
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Екатерина Коршунова