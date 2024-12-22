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Укрепление России сделало распад Украины необратимым. Об этом сообщает итальянское издание L'AntiDiplomatico.
Согласно информации источника, Россия «окрепла и преуспела в экономическом и технологическом плане». Отмечается, что ситуацию может изменить Запад решением «перейти к прямой и глобальной войне» с Москвой.
В материале издания говорится, что западные страны ожидали наступления кризиса в РФ и отступления ВС России под натиском поддерживаемых НАТО ВСУ, однако этого не произошло.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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В материале издания говорится, что западные страны ожидали наступления кризиса в РФ и отступления ВС России под натиском поддерживаемых НАТО ВСУ, однако этого не произошло.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова