Кадыров «задержал» разыскиваемого ректора университета спецназа Вайханова

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Глава Чечни Рамзан Кадыров высмеял СБУ за открытие уголовного дела СБУ в отношении руководителя Российского университета спецназа имени Владимира Путина в Чечне Байбетара Вайханова. Украинские спецслужбы обвинили его в «причастности к войне против Украины».
«СБУ, срочно приезжайте! Я задержал этого негодника, он у меня! Срочно выдвигайтесь!», – написал Кадыров в Telegram-канале.Ранее Рамзан Кадыров прокомментировал включение его матери Аймани Кадыровой, занимающую пост президента Регионального общественного фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова, в санкционный список Евросоюза. Он выразил благодарность ЕС за этот жест и отметил, что этот «подарок» был получен накануне 20-летнего юбилея РОФ.
«Я искренне благодарен Евросоюзу за столь высокую оценку деятельности Аймани Несиевны. Включение ее в санкционный список ЕС, наряду с американскими санкциями, является признанием ее заслуг в поддержке наших бойцов и их семей», — написал он.
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