ВСУ впервые атаковали беспилотниками Республику Коми
ВСУ впервые атаковали территорию Республики Коми. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что в Ухте сработала система оповещения о беспилотной опасности, после чего в местном аэропорту были временно приостановлены полёты.
Очевидцы сообщили, что видели несколько дронов в небе над Ухтой и городом Сосногорском.
Напомним, что накануне, 9 августа, украинские войска осуществили очередную масштабную атаку беспилотниками по регионам России. По данным Минобороны, за сутки средствами ПВО были сбиты более ста дронов ВСУ. Получили повреждения жилые и инфраструктурные объекты в нескольких областях, также есть погибшие и пострадавшие среди мирных жителей. Были зафиксированы сбои в работе аэропортов.
