Режим ЧС ввели в зоне поврежденных домов после атаки БПЛА в Ростовской области
В Миллеровском районе Ростовской области после атаки беспилотников введён режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Об этом сообщает ТАСС.
Глава региона Олег Коваленко отметил, что в настоящее время в зоне повреждения жилых домов вводится режим ЧС, муниципальная комиссия проводит оценку полученного ущерба. Он добавил, что всем пострадавшим будет оказана необходимая помощь.
По его словам, ночью атака была отражена российскими силами, однако несколько частных домов в Миллерово пострадали от обломков сбитого беспилотника.
В Минобороны утром 10 августа сообщили, что из 121 беспилотника, запущенного ВСУ в минувшую ночь, пять были уничтожены силами ПВО над Ростовской областью.
