Кадыров сообщил об отправке очередной группы добровольцев в зону СВО

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Новая группа добровольцев отправилась из Грозного в зону проведения СВО. Об этом сообщил глава Республики Чечня Рамзан Кадыров в своём Telegram-каналов.
Он подчеркнул, что все военные прошли обучение у лучших инструкторов Российского университета спецназа имени президента Владимира Путина в Гудермесе. Специально для них был разработал экспресс-курс подготовки, включающий в себя широкий спектр самых востребованных в зоне СВО навыков и умений.
Также Кадыров добавил, что на взлётной полосе к добровольцам обратились председатель правительства Чечни Магомед Даудов и начальник отдела МВД РФ на транспорте в Грозном Али Тагиров. Они выразили уверенность, что бойцы успешно выполнят все поставленные перед ними задачи.
По прибытии на фронт добровольцы вступят в спецназ «Ахмат».
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Также Кадыров добавил, что на взлётной полосе к добровольцам обратились председатель правительства Чечни Магомед Даудов и начальник отдела МВД РФ на транспорте в Грозном Али Тагиров. Они выразили уверенность, что бойцы успешно выполнят все поставленные перед ними задачи.
По прибытии на фронт добровольцы вступят в спецназ «Ахмат».
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Анастасия Чинкова