«Надо начинать с себя»: В СПЧ прокомментировали претензии Кадырова к Бастрыкину и Колокольцеву

Прежде чем обращаться с претензиями к главе СК РФ Александру Бастрыкину и руководителю МВД Владимиру Колокольцеву, нужно начинать с себя. Такое заявление сделала член Совета по правам человека при президенте РФ Ева Меркачева. Так она прокомментировала критику главы Чечни Рамзана Кадырова в их адрес.