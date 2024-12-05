«Надо начинать с себя»: В СПЧ прокомментировали претензии Кадырова к Бастрыкину и Колокольцеву

Ева Меркачева (Фото: РИА Новости/Мария Девахина)
Прежде чем обращаться с претензиями к главе СК РФ Александру Бастрыкину и руководителю МВД Владимиру Колокольцеву, нужно начинать с себя. Такое заявление сделала член Совета по правам человека при президенте РФ Ева Меркачева. Так она прокомментировала критику главы Чечни Рамзана Кадырова в их адрес.
«На самом деле, если бы это сказал человек, у которого в регионе нет нарушений прав человека, у которого соблюдается закон и право стоит во главе всего, это звучало бы нормально. Хочется только сказать, что надо, наверное, начинать с себя», — пояснила Меркачева в беседе с NEWS.ru.
Она отметила, что у общества есть вопросы к тому, что происходило и происходит в Чечне. В качестве примера Меркачева привела Седу Сулейманову, которую в 2023 году насильно увезли на родину, ее судьба по-прежнему остается неизвестной.
Таким образом, Меркачева отметила, что призывы соблюдать право к Бастрыкину и Колокольцеву может делать только тот, кто сам беспрекословно соблюдает и чтит права человека.
Напомним, накануне Кадыров высказал недовольство работой Бастрыкина и Колокольцева. Поводом для заявления стало уголовное дело против 14-летнего чеченского подростка Муслима Мурдиева, обвиняемого в нескольких эпизодах преступлений, связанных с дракой в московском парке «Ходынское поле».
«Те люди, которые сидят наверху, следственные органы, во главе с Бастрыкиным и Колокольцевым — сидят не на своих местах», — заявил Кадыров.
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