Кадыров высказался о «сидящих не на своих местах» Бастрыкине и Колокольцеве

Рамзан Кадыров (Фото: kremlin.ru)
Руководитель Чечни Рамзан Кадыров высказал недовольство работой главы Следственного комитета Александра Бастрыкина и министра внутренних дел Владимира Колокольцева.
Поводом для заявления стало уголовное дело против 14-летнего чеченского подростка Муслима Мурдиева, обвиняемого в нескольких эпизодах преступлений, связанных с дракой в московском парке «Ходынское поле», передает «Грозный-информ».
По словам Кадырова, в деле участвуют представители правозащитных организаций, депутаты и сенаторы, а также он сам. Однако, несмотря на внимание со стороны высокопоставленных лиц, работа следственных органов не удовлетворяет руководителя региона.
Ранее сообщалось, что Рамзан Кадыров рассказал о раненном на СВО десять раз командире отряда «Аид».
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По словам Кадырова, в деле участвуют представители правозащитных организаций, депутаты и сенаторы, а также он сам. Однако, несмотря на внимание со стороны высокопоставленных лиц, работа следственных органов не удовлетворяет руководителя региона.
«Те люди, которые сидят наверху, следственные органы, во главе с Бастрыкиным и Колокольцевым — сидят не на своих местах», — заявил Кадыров.Кадыров также отметил необходимость осторожного подхода со стороны главы СКР в вопросах, касающихся терроризма, и призвал избегать сравнений между терроризмом и исламом.
Ранее сообщалось, что Рамзан Кадыров рассказал о раненном на СВО десять раз командире отряда «Аид».
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Мария Моисеева