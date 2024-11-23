Кадыров сообщил об уничтожении опорных пунктов ВСУ в Черниговской области

Рамзан Кадыров (фото: kremlin.ru)
Российские военные с помощью беспилотников уничтожили несколько опорных пунктов ВСУ и поразили живую силу в Черниговской области Украины. Об этом в своём Telegram-канале написал глава Чечни Рамзан Кадыров.
Он сообщил, что БПЛА-разведчики обнаружили локацию украинских войск, которые оборудовали несколько опорных пунктов и, по всей видимости, собирались остаться в этой местности надолго. После обработки полученной информации российскими военными было принято решение о нанесении удара с примением беспилотников.
Кадыров уточнил, что данная местность входит в «зону ответственности» 349-го мотострелкового полка «Ахмат-Россия» под командованием Заурбека Элимханова.
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Анастасия Чинкова