Спецназ «Ахмат» уничтожил ВСУ из танка прямой наводкой в Часовом Яре в ДНР

Видео: Telegram-канал главы Чечни Рамзана Кадырова
Живую силу боевиков ВСУ прямой наводкой из танка в Часовом Яре Донецкой народной республики уничтожили бойцы спецназа «Ахмат» совместно с ВС РФ. Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео в своем Telegram-канале.
«Часов Яр. Южное направление. Спецназ «АХМАТ» совместно с 4-й бригадой 3-й общевойсковой армии Южного военного округа ВС РФ обнаружил живую силу противника и прямой наводкой из танка и минометов уничтожил ее», — гласит публикация.Перед этим сообщалось, что боевики ВСУ выпустили ракету по порту Бердянска в Запорожской области. Местные власти подчеркнули, что в результате атаки никто не пострадал.
Спецоперация в Донбассе продолжается с конца февраля 2022 года.
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Никита Кротов