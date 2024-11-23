Бойцы «Севера» уничтожили пять единиц техники ВСУ под Харьковом — видео

Видео: Минобороны РФ
Операторы беспилотников группировки ВС РФ «Север» ликвидировали пять военных машин боевиков ВСУ под Харьковом. Видео опубликовано Минобороны России.
«Военнослужащими разведывательного подразделения <…> с помощью БПЛА были выявлены пять единиц автомобильной техники ВСУ. После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии на автомобили противника», — доложили в ведомстве.
Перед этим стало известно, что российские военные выбили противника из населенного пункта Берестки Донецкой народной республики.
Ранее Минобороны опубликовало момент ликвидации украинского самолета МиГ-29 на земле.
Спецоперация на Украине продолжается с конца февраля 2022 года по приказу верховного главнокомандующего Владимира Путина.
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Никита Кротов