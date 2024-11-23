Военкор Коц прокомментировал слух об ударе ВСУ по командному пункту с 500 бойцами КНДР

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Военкор Александр Коц опроверг сведения о том, что ВСУ ударили по командному пункту в Курской области с 500 северокорейскими военными. Об этом он написал в своём Telegram-канале.
Он сообщил, что украинские СМИ и Telegram-каналы весь день распространяют информацию о якобы больших потерях в рядах ВС РФ в результате удара по командному пункту в Марьино.
По словам военкора, в командном пункте не могло быть такого количества военных, которое озвучивают на Украине. Информация о якобы гибели руководства группировки войск «Север» также является ложной.
Ранее в этот день Telegram-канал «Военкоры Русской весны» писал, что Украина в субботу начала распространять фейковую информацию. Речь шла о якобы ударе британской ракетой Storm Shadow по командному пункту под Курском, в результате чего погибли замкомандующего группировкой войск «Север» генерал-лейтенант Валерий Солодчук и порядка 500 бойцов из КНДР.
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По словам военкора, в командном пункте не могло быть такого количества военных, которое озвучивают на Украине. Информация о якобы гибели руководства группировки войск «Север» также является ложной.
Ранее в этот день Telegram-канал «Военкоры Русской весны» писал, что Украина в субботу начала распространять фейковую информацию. Речь шла о якобы ударе британской ракетой Storm Shadow по командному пункту под Курском, в результате чего погибли замкомандующего группировкой войск «Север» генерал-лейтенант Валерий Солодчук и порядка 500 бойцов из КНДР.
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Анастасия Чинкова