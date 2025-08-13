На Западе потребовали жесткого наказания Макрона из-за Украины
Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсетях призвал наказать европейских лидеров за то, что, по его словам, они ставят под угрозу коллективную безопасность из‑за ситуации вокруг Украины.
В перечень он включил президента Франции Эммануэля Макрона, премьер‑министра Великобритании Кира Стармера, польского премьера Дональда Туска, канцлера Германии Фридриха Мерца, лидера Финляндии Александра Стубба и председателя Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен.
Малинен также обратился к западным политикам с требованием не усугублять хаос в области европейской безопасности.
Ранее лидеры ЕС подтвердили намерение и дальше оказывать Украине военную и дипломатическую поддержку и вводить новые санкции против России. Между тем Кремль и Белый дом на прошлой неделе сообщили о встрече президентов Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске 15 августа; президент США добавил, что перед саммитом намерен обсудить ситуацию с европейскими лидерами, назвав их «прекрасными людьми», стремящимися к соглашению.
