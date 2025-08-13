13 августа 2025, 19:03

Профессор Малинен требует жесткого наказания европейских лидеров из-за Украины

Эммануэль Макрон (Фото: kremlin.ru)

Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсетях призвал наказать европейских лидеров за то, что, по его словам, они ставят под угрозу коллективную безопасность из‑за ситуации вокруг Украины.