Рамзан Кадыров (Фото: kremlin.ru)
Боевиков ВСУ, отказавшихся сдаться в плен в южном направлении населенного пункта Часов Яр, ликвидировали, заявил у себя в Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.
«…Успешно обезвредили двух украинских боевиков, отказавшихся сдаться в плен нашим бойцам», — гласит сообщение Кадырова.Он добавил, что данный исход ожидает любого, кто «посмеет сопротивляться», поскольку плен — это «единственный шанс для украинских бандитов сохранить свои жизни».
Перед этим стало известно, кому выгодно продолжать конфликт на Украине и почему.
Спецоперация на Украине началась по приказу президента России Владимира Путина в феврале 2022 года, когда боевики ВСУ усилили обстрелы мирных граждан Донбасса.
Читайте также:
На Украине раскрыли, что происходит у Курахово
На Западе раскрыли, о чем хочет договориться Киев с Трампом
Российский триколор водрузили на здании горсовета Курахово в ДНР — видео
Никита Кротов