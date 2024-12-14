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Кадыров раскрыл судьбу боевиков ВСУ, отказавшихся сдаться в плен ВС РФ

Кадыров заявил о ликвидации двух отказавшихся сдаться в плен боевиков ВСУ
Рамзан Кадыров (Фото: kremlin.ru)

Рамзан Кадыров (Фото: kremlin.ru)

Боевиков ВСУ, отказавшихся сдаться в плен в южном направлении населенного пункта Часов Яр, ликвидировали, заявил у себя в Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.
«…Успешно обезвредили двух украинских боевиков, отказавшихся сдаться в плен нашим бойцам», — гласит сообщение Кадырова.
Он добавил, что данный исход ожидает любого, кто «посмеет сопротивляться», поскольку плен — это «единственный шанс для украинских бандитов сохранить свои жизни».



Перед этим стало известно, кому выгодно продолжать конфликт на Украине и почему.

Спецоперация на Украине началась по приказу президента России Владимира Путина в феврале 2022 года, когда боевики ВСУ усилили обстрелы мирных граждан Донбасса.

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#новости
Эксперт ответил, в чем выгода Зеленского от конфликта на Украине
Прауд: Зеленскому выгодно продолжать конфликт на Украине ради денег
14 декабря 2024, 19:10

Фото: istockphoto/Diy13

Владимиру Зеленскому выгоден украинский конфликт для получения денег, поэтому политик не заинтересован в завершении боевых действий. Об этом YouTube-каналу Judging Freedom заявил британский посол в Москве Иэн Прауд.
«В чем выгода для него положить конец конфликту? Если он станет его продолжать, он будет получать больше денег, ему не нужно будет участвовать в выборах <…>. Так что не в его интересах прекращать конфликт», — сказал дипломат.
Он добавил, что Зеленского по его приезду в Вашингтон или в Европу «встречают аплодисментами», относясь «как к герою».

«Если конфликт закончится, ему придется идти на выборы, которые он проиграет», — заключил Прауд.

Полномочия Владимира Зеленского истекли 20 мая 2024 года, однако политик узурпировал власть на Украине при помощи военного положения.

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На Украине раскрыли, что происходит у Курахово
Украинский журналист Бойко: в 2025 году украинская армия разбежится
14 декабря 2024, 18:50

Фото: iStock/Olena_Z

В ВСУ сложилась критическая ситуация с самовольным оставлением военных частей и дезертирством. Об этом сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на украинского журналиста Владимира Бойко.
Бойко описал происшествие на позициях украинской армии под Курахово, о котором ему рассказал командир неназванного батальона. Уточняется, что из 90 человек до населенного пункта добрались трое, другие бойцы разбежались по дороге.

По мнению журналиста, «фортификационные сооружения стоят пустыми», и их занимают солдаты ВС РФ. Он напомнил, что за ноябрь текущего года по статьям (самовольное оставление части и дезертирство) было заведено порядка 19 тыс уголовных дел. В 2025 году ВСУ «просто разбегутся», заключил Бойко.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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На Западе раскрыли, о чем хочет договориться Киев с Трампом
NYT: Украина отложила подписание договора о полезных ископаемых с США для Трампа
14 декабря 2024, 17:56

Фото: istockphoto/PromesaArtStudio

Договор о сотрудничестве в сфере добычи и переработки полезных ископаемых хочет подписать с США Украина, когда к власти придет Дональд Трамп, чтобы заручиться поддержкой Вашингтона в конфликте. Об этом пишет издание The New York Times, ссылаясь на чиновников обоих государств.
Таким образом киевский режим хочет расположить к себе будущую американскую власть, пишут обозреватели. Действующий хозяин Белого дома Джо Байден не подходит для этой роли по понятным причинам, добавляют авторы материала.

На Украине имеется треть запасов лития, который используют для производства батарей электрокаров. Кроме того, есть месторождения кобальта и графита на 11,5 триллиона долларов.

Дональд Трамп вступит в должность 20 января 2025 года.

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Российский триколор водрузили на здании горсовета Курахово в ДНР — видео
На здании администрации Курахово водрузили российский флаг
14 декабря 2024, 17:09

Фото: istockphoto/macky_ch

Видеокадры с водружением российского флага на здании кураховского горсовета в Донецкой народной республике (ДНР) показал Telegram-канал «Заеzжий корреспондент».
«Над администрацией Курахово теперь гордо реет флаг Империи», — сказано в публикации.

На записи российские военные заходят в здание через окно, а, поднявшись на второй этаж, меняют украинский флаг на российский. Кроме того, знамена поменяли на территории администрации.
Уточняется, что контратаки противника бойцы отбили и закрепились. В плен взято четверо боевиков ВСУ. Точка расположена на западе города.

Спецоперация на Украине продолжается с конца февраля 2022 года с целью денацификации и демилитаризации республики.

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Медведев рассказал, чего хотят противники России
Медведев: противники РФ делают все для усиления пламени конфликта на Украине
14 декабря 2024, 16:51

Дмитрий Медведев (крайний справа) (Фото: kremlin.ru)

Противники Российской Федерации делают все для усиления пламени украинского конфликта, заявил в рамках XXII съезда «единороссов» председатель партии Дмитрий Медведев.
«Противник делает все, чтобы пламя конфликта разгорелось еще сильнее. Российское общество сплотилось в своем стремлении дать агрессору решительный отпор, оказать помощь фронту и восстановить все, что разрушил враг», — сказал зампред Совбеза РФ.
Перед этим Медведев заявлял о том, что в России могут появиться новые субъекты.

Российская спецоперация на Украине началась в конце февраля 2022 года. Перед этим в республике долгое время зрели антироссийские настроения. В частности, в 2013 году произошел госпереворот «Евромайдан», в 2015-м приняли закон о декоммунизации. Кроме того, украинская власть запретила русский язык, ультраправые неонацистские движения подняли голову для борьбы с русским миром.

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Медведев оценил возможность появления в РФ новых регионов
Дмитрий Медведев: в России могут появиться новые регионы
14 декабря 2024, 16:17

Дмитрий Медведев (справа) (Фото: kremlin.ru)

В России могут появиться новые регионы, заявил на XXII партийном съезде «Единой России» председатель правящей партии Дмитрий Медведев.
Новые регионы в РФ появились в сентябре 2022 года, когда состоялся референдум о включении в состав страны Луганской и Донецкой народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей.

Кроме того, в 2015 году российским субъектом стал Севастополь, а в 2014 к России присоединился крымский полуостров. Киевский режим не признал итоги референдумов и стал обстреливать указанные территории.

Кроме того, боевики ВСУ атакуют российские приграничные районы.

В 2013 году на Украине произошел госпереворот, получивший название «Евромайдан». Протестующие требовали подписания ассоциации с Евросоюзом. Позже в республике начались антироссийские настроения, выраженные в борьбе с русским миром.

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#россия
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#война
#украина
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#новости
#регионы
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На Украине назвали возможный срок заключения перемирия с Россией
Дубинский не исключил, что перемирие на Украине заключат через 5 недель
14 декабря 2024, 16:08

Фото: iStock/FabrikaCr

Киеву нет смысла отказываться от потенциального перемирия в декабре, так как нельзя исключать варианта его заключения через 5 недель. Об этом в своем Telegram-канале написал находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене депутат Рады Александр Дубинский.
Парламентарий считает упрямство киевского режима абсолютно бессмысленным.

«Сколько ребят за это время не вернется домой?» — задался вопросом Дубинский.

Он подчеркнул, что от нанесения удара американскими ракетами по Таганрогу пострадала только Украина, ведь после этого она получила массированный ответный удар по энергетической инфраструктуре.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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Путин предложил создать региональные аналоги проекта «Время героев»
14 декабря 2024, 16:01

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Региональные программы по аналогии с проектом «Время героев» предложил создать глава государства Владимир Путин на XXII партийном съезде «Единой России». Президент подчеркнул, что рассчитывает на соратников и на их неформальный подход к вопросу.
«Предлагаю и считаю необходимым расширять федеральный проект «Время героев», запустить аналогичные программы в регионах, так, как это уже сделано в Ставропольском крае, в Белгородской, Воронежской, Рязанской, Самарской, Тульской областях и в Ханты-Мансийском автономном округе...» — сказал Путин.
Он попросил партийцев об активном включении в работу над поставленной задачей.

Проект «Время героев» помогает ветеранам спецоперации адаптироваться к мирной жизни после возвращения из зоны боевых действий. Он включает в себя различные образовательные программы.

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Путин высказался об участии российских депутатов в СВО
Путин назвал решение многих представителей ЕР уйти на фронт мужественным шагом
14 декабря 2024, 15:47

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Участие многих представителей «Единой России» в спецоперации — это мужественный шаг, достойный уважения. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на XXII съезде партии «Единая Россия».
Глава Российской Федерации отметил, что решение об отправке на СВО депутаты приняли добровольно. Путин также ​выразил благодарность за подобные поступки, которые достойны всяческого уважения.

В субботу, 14 декабря, в Национальном центре «Россия» проходит XXII съезд партии «Единая Россия». В рамках съезда будут приняты изменения в народную программу и устав партии, а также произойдет ротация высшего и генерального советов ЕР.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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