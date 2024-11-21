Рамзан Кадыров (Фото: РИА Новости/Артем Геодакян)
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Вооруженные силы Украины используют жителей города Часов Яр в качестве «живого щита».
В своем Telegram-канале он сообщил, что в этом районе идут ожесточенные бои, а ВСУ размещают минометные установки вблизи жилых домов, стараясь укрыться за гражданским населением.
Кадыров обвинил украинскую армию в удержании мирных жителей в черте города для срыва российских наступательных операций.
По его словам, российские войска могли бы уничтожить позиции противника, но сделают это только после обеспечения безопасности гражданских.
Ранее «Радио 1» передавало о заявлении Пентагона о противопехотных минах для Украины. Министр обороны США Ллойд Остин отметил, что Киев должен ответственно выбирать их расположение.
Читайте также:
Президент Украины заверил жителей, что стране не угрожает «особая опасность»
«Нам лгут?»: на Украине поблагодарили журналиста Карлсона за правду об СВО
Гладков: девушка-подросток пострадала при атаке дрона ВСУ под Белгородом
Кадыров обвинил украинскую армию в удержании мирных жителей в черте города для срыва российских наступательных операций.
По его словам, российские войска могли бы уничтожить позиции противника, но сделают это только после обеспечения безопасности гражданских.
Ранее «Радио 1» передавало о заявлении Пентагона о противопехотных минах для Украины. Министр обороны США Ллойд Остин отметил, что Киев должен ответственно выбирать их расположение.
Читайте также:
Президент Украины заверил жителей, что стране не угрожает «особая опасность»
«Нам лгут?»: на Украине поблагодарили журналиста Карлсона за правду об СВО
Гладков: девушка-подросток пострадала при атаке дрона ВСУ под Белгородом
Мария Моисеева