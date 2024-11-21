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Кадыров опубликовал кадры ликвидации склада боеприпасов ВСУ в Курской области одним ударом

Рамзан Кадыров (Фото: kremlin.ru)

Рамзан Кадыров (Фото: kremlin.ru)

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своём Телеграм-канале опубликовал видео, на котором запечатлено уничтожение склада боеприпасов украинской армии в Курской области одним ударом FPV-дрона спецназа «Ахмат».
На кадрах с беспилотного летательного аппарата видно, что он приближается к строению, которое использовалось Вооружёнными силами Украины как склад. В момент попадания дрона трансляция прерывается и потом демонстрируется уже горящий объект.

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров подчеркнул, что склад располагался на суджанском направлении — там работал спецназ «Ахмат».



«После попадания произошла мгновенная детонация, которая уже доделала начатое нашими бойцами дело. Таким образом, всего один FPV-дрон разнес целый склад, где, судя по всему, хранилась немалая часть украинского вооружения», — обратил внимание Рамзан Кадыров.

Ранее глава Чечни выразил мнение, что украинские военные используют жителей города Часов Яр в качестве «живого щита».



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#рамзан кадыров
#вооружения
#курская область
В Севастополе сбили украинскую противокорабельную ракету «Нептун»
21 ноября 2024, 17:44

Фото: iStock/Vladimir Zapletin

Российские военные в Севастополе отражают атаку ВСУ, над Чёрным морем сбита противокорабельная ракета «Нептун». Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своём Telegram-канале.
Ранее в городе была объявлена воздушная тревога.

По словам главы города, в настоящее время работают системы противовоздушной обороны (ПВО). Предварительно известно об одной сбитой противокорабельной ракете «Нептун». Она была ликвидирована над акваторией на значительном отдалении от берега.

Все городские службы приведены в состояние боевой готовности, написал Развожаев.

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Взвод ВСУ подорвался на собственных минах в Курской области
21 ноября 2024, 16:48

Фото: istockphoto/Anna_Anikina

В Курской области взвод солдат Вооружённых сил Украины подорвался на своих собственных минах. На минное поле их загнали российские миномётчики.
Об этом сообщил телеграм-канал SHOT. Сначала противник заминировал местность перед своими позициями, чтобы закрепиться на них. Затем подразделение получило приказ помочь окружённой украинской группировки выбраться из Ольговского котла.

Украинцы обошли свои мины, но разомкнуть кольцо окружения не удалось. В этот момент взвод ВСУ попал под удар российской миномётной батареи, из-за чего украинцам пришлось отступать через собственное минное поле. В результате противник потерял до 20 человек убитыми, а также две боевые бронированные машины.

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Военный эксперт Дандыкин оценил степень эффективности баллистических ракет
21 ноября 2024, 16:42

Фото: istockphoto/Olena Bartienieva

Удары российскими баллистическими ракетами окажутся достаточно болезненными для Украины. Такое мнение высказал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.
В разговоре с изданием «Лента.ру» он прокомментировал о предположительном первом применении этих ракет для удара по украинской территории. По мнению эксперта, говорить о массовом применении такого оружия не стоит, так как оно очень мощное и по поражающему воздействию сравнимо с ядерным, если не брать в расчёт излучение и радиоактивное заражение.

«Эта ракета может уничтожить столько, сколько уничтожают 10-15 больших бомб», — сказал Дандыкин.

По мнению специалиста, применение баллистических ракет станет или уже стало ответом на удары дальнобойным западным оружием вглубь территории России.

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#ракета
#заражение
#оружие
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Удар ВС РФ межконтинентальной баллистической ракетой по Днепропетровску: подробности
Зеленский: РФ ударила по Украине межконтинентальной баллистической ракетой
21 ноября 2024, 16:11

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский подтвердил, что 21 ноября армия России нанесла по Днепропетровску удар межконтинентальной баллистической ракетой. Об этом он заявил в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале.
«Сегодня была новая российская ракета. Все характеристики — скорость, высота — межконтинентальной баллистической. Сейчас продолжаются экспертизы. Очевидно, что Путин использует Украину как полигон», — сообщил Зеленский.
Ранее украинские и российские СМИ писали, что 21 ноября ВС РФ впервые ударили экспериментальной ракетой РС-26 «Рубеж» по заводу «Южмаш» в Днепропетровске. Предприятие является ключевым предприятие ракетно-космической отрасли Украины. Также там ремонтировали американские БМП Bradley и немецкие танки Leopard. В результате российского удара завод был полностью уничтожен.

По данным Воздушных сил Украины, ракета была запущена из Астраханской области с полигона Капустин Яр. При этом в российском Минобороны информацию еще не подтверждали.

Западные СМИ отрицают, что Украину атаковала межконтинентальная баллистическая ракета. Они ссылаются на официальных лиц и утверждают, что удар нанесен баллистической ракетой средней дальности, а не межконтинентальной.

Тем временем, сейчас по всей территории Украины вновь объявлена угроза применения баллистического вооружения. Украинские источники сообщают, что ещё одна российская МБР пошла на взлёт с полигона Капустин Яр.

Накануне украинские СМИ писали, что Россия в ответ за обстрел Брянска из ATACMS может ударить по Украине «экспериментальной межконтинентальной баллистической ракетой Р-26», которая способна бить на шесть тысяч километров и нести ядерную боеголовку. Ее невозможно сбить из ЗРК «Patriot».

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ВС РФ впервые применили РС-26 «Рубеж» на СВО: чем опасна ракета, характеристики, реакция США
21 ноября 2024, 16:10

РС-26 «Рубеж» (Фото: mil.ru)

Украинские СМИ утверждают, что ВС РФ якобы запустили по Днепру межконтинентальную баллистическую ракету РС-26 «Рубеж». Это первый случай применения МБР в военных целях. Российская сторона эту информацию не подтверждала. О характеристиках этой ракеты и её особенностях расскажет «Радио 1».

Ракета РС-26 «Рубеж»


РС-26 «Рубеж» — это российский мобильный ракетный комплекс средней дальности, разработанный на основе РС-24 «Ярс». Его ключевая особенность — возможность обходить современные системы противоракетной обороны.

«Рубеж», как и другие современные системы вооружения, отличается высокой степенью автоматизации. Это позволяет свести к минимуму участие оператора в процессах от подготовки к запуску до выполнения боевой задачи. Такая особенность упрощает использование комплекса и сокращает время на подготовку к запуску.

Характеристики РС-26 «Рубеж»


  • Дальность полёта ракеты — до 11 тысяч километров;
  • дальность стрельбы — от 2 до 6 тысяч километров;
  • четыре термоядерные боеголовки индивидуального наведения;
  • мощность боеголовок: 150–300 килотонн;
  • длина ракеты с головной частью — около 23 метров;
  • диаметр ракеты — два метра;
  • масса боевой нагрузки — 1000–1200 килограммов;
  • дальность поражения — до 3500 километров;
  • количество боевых блоков — 3–6;
Ракеты РС-26 вызвали сильную обеспокоенность среди мировых военных экспертов. Одной из ключевых особенностей нового комплекса является использование высокопрочных полимерных материалов, что позволило значительно снизить массу ракеты по сравнению с её предшественником. Например, ракета "Ярс" весит 120 тонн, в то время как "Рубеж" всего 80 тонн, однако при этом боеголовка РС-26 имеет мощность 1,2 мегатонны, распределённую на четыре боевых элемента.

Кроме того, РС-26 обладает быстрым и компактным стартом: разгонный участок ракета проходит за менее чем 5 минут. Это делает её запуск практически незаметным для европейских наземных систем НАТО. Также ракеты способны постоянно менять свою траекторию и высоту, что значительно усложняет задачу противоракетной обороны стран Запада.

РС-26 «Рубеж» (Фото: mil.ru)

Почему РС-26 «Рубеж» не применяли


В период с 2011 по 2015 год проводились испытания РС-26 «Рубеж», которые завершились успешно. Планировалось, что в 2015 году этот комплекс будет принят на вооружение 29-й гвардейской ракетной дивизии, расположенной в Иркутске. Однако этого не случилось, и в 2018 году стало известно, что «Рубеж» не вошёл в государственную программу вооружения до 2027 года из-за недостатка финансирования.


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Реакция США на РС-26 «Рубеж»


В Соединённых Штатах Америки пришли к выводу, что ракета РС-26 «Рубеж» нарушает Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Согласно этому документу, стороны должны были уничтожить все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования со средним радиусом действия (от 1000 до 5500 километров) и меньшим радиусом (от 500 до 1000 километров). Более того, участники соглашения обязались не производить, не испытывать и не развёртывать подобные ракеты в будущем.

Кроме того, новый комплекс вызывает опасения с точки зрения соблюдения Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III), а также вызывает беспокойство у многих стран из-за своих возможностей и способности обходить современные системы противоракетной обороны.

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#вооружение
#ракета
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«Грабежи и мародерство»: ВСУ обворовывают население Купянска при поддержке местной власти
Прибывшие в Купянск боевики ВСУ занимаются грабежом и мародерством
21 ноября 2024, 15:58

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

ВСУ в Купянске и соседних поселениях занимаются грабежом и мародерством при поддержке местной администрации. Об этом сообщил на брифинге замглавы ВГА Харьковской области по обороне и безопасности Евгений Лисняк.
«Управление внутренних дел ВГА Харьковской области владеет информацией о том, что в Купянске, поселке Ковшаровка и близлежащих поселениях вооруженными формированиями Украины проведена ротация подразделений. Вновь прибывшие военнослужащие активно занимаются мародерством и грабежами», — рассказал Лисняк.

По его словам, местные жители жалуются, что боевики ВСУ воруют мебель из школ, трансформаторы, стройматериалы и гуманитарную помощь и распродают ворованное частным предпринимателям.

При этом предполагается, что в этом замешан и назначенный Киевом глава Купянской городской военной администрации Андрей Беседин. Он за определенную сумму предоставляет украинским боевикам служебный грузовой автотранспорт для перевозки ворованного имущества.

Беседин также отменил работу маршрутных автобусов для жителей Купянска. Теперь они могут покинуть город только на такси, стоимость услуг которого увеличилась в несколько раз.

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ВС РФ ударили экспериментальной ракетой РС-26 по заводу «Южмаш» в Днепропетровске
21 ноября 2024, 15:52

Фото: iStock/bpawesome

ВС РФ ударили экспериментальной ракетой РС-26 «Рубеж» по заводу «Южмаш» в Днепропетровске, пишет Telegram-канал Mash, ссылаясь на украинские источники.
Минобороны России не комментировало данные сведения.

Отмечается, что по зданию завода были произведены шесть ударов, в результате которых «Южмаш» был полностью разрушен.

Также канал приводит кадры попадания ракеты по промышленному объекту в Днепропетровске. По предварительным данным, эти ракеты были оснащены боеголовками с фугасными боевыми частями, масса которых достигала нескольких тонн.

Завод, помимо своей основной функции, занимался ремонтом американских боевых машин пехоты Bradley и немецких танков Leopard.

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«Решающий рывок»: ВСУ накапливают ракеты перед возможным наступлением на регион России
РИА Новости: ВСУ накапливают ракеты перед возможным наступлением на регион РФ
21 ноября 2024, 15:42

Фото: iStock/Diy13

Украинский конфликт переходит в зимнюю фазу, а непростые погодные условия сказываются на ведении боевых действий, поскольку земля замерзает и леса больше не помогут укрываться от беспилотников. При этом стороны стараются занимать более выгодные позиции, пишет РИА Новости.
Отмечается, что российским военным удалось значительно продвинуться в западной части Донецкой Народной Республике (ДНР). Сейчас основной целью ВС РФ является Красноармейск (украинское название – Покровск), который служит путём снабжения донбасской группировки ВСУ.

Также российские войска сейчас сосредоточены на освобождении Курахова, чтобы заставить украинских военных отступить и оставить им лишь узкие коридор на запад, как уже делалось при освобождении Угледара и Авдеевки.

ВСУ, тем временем, копят западное вооружение, чтобы предпринять попытку наступления на один из приграничных регионов России. Так, войска уже в течение нескольких месяцев не использовали ракеты Storm Shadow и SCALP-EG.

В материале агентства также указано, что для киевских властей очень важно показать свою способность проводить крупные военные операции до инаугурации Дональда Трампа.

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Кимаковский: ВСУ терпят фиаско на всей линии боевого соприкосновения
21 ноября 2024, 15:36

Фото: istockphoto/Diy1

На всём протяжении линии боевого соприкосновения подразделения Вооружённых сил Украины терпят фиаско. На многих направлениях они вынуждены отступать под натиском российских военных.
Об этом в эфире Первого канала сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский. По его словам, украинский лидер Зеленский на данный момент чётко понимает, что если Запад, то есть НАТО, не будет вовлечён в военное противостояние, то Украина фактически обречена на поражение.

Советник Пушилина также добавил, что поставки Киеву западного вооружения не повлияли на ситуацию на фронте. Так же как и ранее снабжение Украины западной техникой и вооружениями, включая хвалёные истребители F-16, не изменили рисунка боевых действий, в ходе которых российские войска неизменно одерживают верх, заключил Кимаковский.

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