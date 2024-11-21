Кадыров опубликовал кадры ликвидации склада боеприпасов ВСУ в Курской области одним ударом

Рамзан Кадыров (Фото: kremlin.ru)
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своём Телеграм-канале опубликовал видео, на котором запечатлено уничтожение склада боеприпасов украинской армии в Курской области одним ударом FPV-дрона спецназа «Ахмат».
На кадрах с беспилотного летательного аппарата видно, что он приближается к строению, которое использовалось Вооружёнными силами Украины как склад. В момент попадания дрона трансляция прерывается и потом демонстрируется уже горящий объект.
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров подчеркнул, что склад располагался на суджанском направлении — там работал спецназ «Ахмат».
Ранее глава Чечни выразил мнение, что украинские военные используют жителей города Часов Яр в качестве «живого щита».
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Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров подчеркнул, что склад располагался на суджанском направлении — там работал спецназ «Ахмат».
«После попадания произошла мгновенная детонация, которая уже доделала начатое нашими бойцами дело. Таким образом, всего один FPV-дрон разнес целый склад, где, судя по всему, хранилась немалая часть украинского вооружения», — обратил внимание Рамзан Кадыров.
Ранее глава Чечни выразил мнение, что украинские военные используют жителей города Часов Яр в качестве «живого щита».
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Ольга Енгалычева