Появились кадры поражения дрона «Баба-яга» выстрелом снайпера ВС РФ

Фото: iStock/Artem Zakharov
Военный корреспондент Александр Сладков опубликовал в своем Telegram-канале кадры поражения российским снайпером дрона «Баба-яга» Вооруженных сил Украины.
По словам Сладкова, это произошло в районе населенного пункта Красногоровка в ДНР. Военнослужащие Пятой бригады 1-го армейского корпуса ВС РФ ночью заметили украинский беспилотник.
Для того, чтобы сбить вражеский дрон было принято решение использовать снайперскую винтовку. Российский боец сделал несколько выстрелов. Одна из пуль достигла цели, и дрон рухнул на землю.
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