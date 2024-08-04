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Над населенным пунктом Нью-Йорк в ДНР поднялся высокий гриб дыма, который похож на последствия ядерного взрыва. Об этом сообщает «Русское оружие».
Отмечается, что густой дым появился в результате прилета российской авиабомбы по украинским войскам в Нью-Йорке. Согласно информации ресурса, в районе населенного пункта Торецк ВС РФ работают непрерывно, системы противовоздушной обороны ВСУ в этом месте выведены из строя.
Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.
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