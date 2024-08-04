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Над Нью-Йорком поднялся гигантский гриб дыма, похожий на атомный взрыв

Над Нью-Йорком поднялся гигантский гриб дыма после прилета авиабомбы ВС РФ
04 августа 2024, 14:13
Фото: iStock/Oleksiy Samsonov

Фото: iStock/Oleksiy Samsonov

Над населенным пунктом Нью-Йорк в ДНР поднялся высокий гриб дыма, который похож на последствия ядерного взрыва. Об этом сообщает «Русское оружие».


Отмечается, что густой дым появился в результате прилета российской авиабомбы по украинским войскам в Нью-Йорке. Согласно информации ресурса, в районе населенного пункта Торецк ВС РФ работают непрерывно, системы противовоздушной обороны ВСУ в этом месте выведены из строя.

Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.

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#пво
#вс рф
#всу
ВСУ обстреляли город Алешки в Херсонской области, есть пострадавшие
Сальдо: восемь человек пострадали при обстреле ВСУ Алешек в Херсонской области
04 августа 2024, 15:04

Фото: iStock/maxim4e4ek

Восемь человек были ранены в результате обстрела ВСУ города Алешки в Херсонской области. Об этом губернатор региона Владимир Сальдо сообщил в своём Telegram-канале.
Отмечается, что в воскресенье украинские войска обстреляли район центрального рынка города, а также прилегающие к нему жилые кварталы.

В результате обстрела никто не погиб, однако восемь человек получили ранения. Их с минно-взрывными травмами и иными ранениями различных степеней тяжесть экстренно госпитализировали.

Ранее глава Чеченской республики Рамзан Кадыров раскрыл, когда закончится спецоперация на Украине. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#херсонская область
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#украина
#всу
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Появились кадры поражения дрона «Баба-яга» выстрелом снайпера ВС РФ
04 августа 2024, 14:52

Фото: iStock/Artem Zakharov

Военный корреспондент Александр Сладков опубликовал в своем Telegram-канале кадры поражения российским снайпером дрона «Баба-яга» Вооруженных сил Украины.
По словам Сладкова, это произошло в районе населенного пункта Красногоровка в ДНР. Военнослужащие Пятой бригады 1-го армейского корпуса ВС РФ ночью заметили украинский беспилотник.




Для того, чтобы сбить вражеский дрон было принято решение использовать снайперскую винтовку. Российский боец сделал несколько выстрелов. Одна из пуль достигла цели, и дрон рухнул на землю.

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#беспилотник
#дрон
#взрыв
#днр
#всу
#вс рф
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Кадыров раскрыл, когда закончится СВО
Кадыров сообщил, что СВО закончится в 2024 году победой России
04 августа 2024, 14:37

Фото: iStock/3dmitry

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров убеждён, что уже в этом году Россия одержит победу в спецоперации на Украине. Такое заявление он сделал в эфире телеканала «Россия 1».
Ежедневно Кадырову, по его словам, поступает множество сообщений от командиров, находящихся непосредственно в зоне СВО. В настоящее время они сообщают, что «заходят» на стратегически важный объект.

Глава республики подчеркнул, что победа 100% будет за Россией, и в этом нет никаких сомнений. У ВСУ нет пехоты, а российская армия активно продвигается вперёд.

Также Кадыров указал на уверенное положение ВС РФ под Волчанском. На данном направлении «вообще нет проблем», поскольку украинские военные сами сдаются в плен и заявляют, что им стыдно воевать.

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#сво
#конфликт
#рамзан кадыров
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Средства ПВО отразили свыше 40 атак ВСУ на Энергодар за выходные
04 августа 2024, 14:28

Фото: Минобороны РФ

Российские средства ПВО за выходные отразили свыше 40 попыток ВСУ обстрелять Энергодар в Запорожской области. Об этом в своём Telegram-канале написал губернатор региона Евгений Балицкий.
По его словам, украинские войска более 40 раз попытались атаковать Энергодар, однако им не удалось этого сделать из-за эффективной работы средств ПВО.

Балицкий уточнил, что в результате украинских атак никто из мирных жителей не пострадали.

Кроме того, ВСУ сбросили боеприпасы с беспилотника на населённый пункт Благовещенка Каменско-Днепровского муниципального округа и город Васильевка. Также была осуществлена атака на дачные участки села Садовое.

В результате этих атак пострадал 77-летний житель, ему потребовалась госпитализация. В настоящее время он находится больнице, где врачи оказывают ему необходимую медицинскую помощь.

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#вс рф
#всу
#пво
#сво
#украина
#россия
#запорожская область
#евгений балицкий
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ВС РФ уничтожили два украинских танка Leopard, сообщили в Минобороны РФ
04 августа 2024, 14:14

Фото: iStock/Zeferli

Российские войска в зоне ответственности группировки «Запад» поразили два украинских танка Leopard и станцию зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot. Об этом пресс-служба Минобороны РФ сообщила в своём Telegram-канале.
В результате действий ВС РФ украинские войска потеряли до 490 военных, три танка, включая немецкие Leopard, боевую машину пехоты, два американских бронетранспортёра М113 и восемь легковых автомобилей.

Также в оборонном ведомстве рассказали, что последние удачные бои группировки войск «Запад» позволили российским войскам занять более выгодные позиции.

Ранее сообщалось, что ВСУ впервые показали запуск ракет Storm Shadow с бомбардировщика Су-24. Читайте об этом в материале «Радио 1».

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#танки
#всу
#вс рф
#сво
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ВС РФ взяли под контроль Новосёловку Первую в ДНР
04 августа 2024, 13:19

Фото: iStock/macky_ch

Подразделения российской группировки войск «Центр» освободили населённый пункт Новосёловка Первая в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
Отмечается, что в результате боевых действий российскими войсками были поражены формирования четырёх бригад ВСУ, а также бригады теробороны вблизи населённых пунктов Воздвиженка, Торецк, Николаевка, Дружба и Розовка в ДНР.

Кроме того, согласно сообщению оборонного ведомства, ВС РФ уничтожили склад ракетно-артиллерийского ​оружия украинской ​армии.

Ранее британское издание The Independent сообщило, как президент России Владимир Путин может выиграть от поставок странами НАТО истребителей F-16 на Украину. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#вс рф
#минобороны рф
#украина
#россия
#сво
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В Волчанске ликвидировали капитана Федоренко, бросавшего на убой ВСУ в Крынках
04 августа 2024, 13:19

Фото: iStock/zabelin

Российские войска ликвидировали командира роты 501-го батальона 36-й бригады ВСУ капитана Игоря Федоренко в районе населённого пункта Волчанск. Об этом пишет Telegram-канал «Северный ветер».
Отмечается, что Федоренко был участником провального украинского контрнаступления в Запорожской области в прошлом году. Позднее ему удалось покинуть Авдеевку в ходе штурма города российской армией.

Командир известен тем, что отправлял на убой силовиков ВСУ в Крынках.

Подробностей о гибели украинского военного не приводится.

Ранее сообщалось, что ВСУ впервые показали кадры запуска ракет Storm Shadow с бомбардировщика Су-24. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#украина
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Кадыров рассказал о растущем недовольстве в рядах украинских войск
Кадыров рассказал о растущем недовольстве и нехватке сил у украинских военных
04 августа 2024, 13:05

Фото: сайт Кремля

Глава Чечни Рамзан Кадыров написал в своем Telegram-канале о растущем недовольстве и нехватке сил у украинских военнослужащих.
По словам Кадырова, это подтверждает возросшее количество сдающихся в плен, в том числе иностранцев. Чеченский лидер выразил мнение, что многие украинцы, взятые в плен, были мобилизованы принудительно.

Кадыров подчеркнул, что они сдаются в плен из-за «невыполнимых задач», которые перед ними ставит руководство.

Ранее американский военный эксперт Марк Слебода сообщил, что украинские военные в зоне проведения СВО пытаются сдаться россиянам при любом удобном случае. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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В ВСУ признали успехи ВС РФ под Торецком
Офицер ВСУ заявил, что ВС РФ на Торецком направлении «воюют очень толково»
04 августа 2024, 12:30

Фото: iStock/Leestat

Офицер ВСУ с позывным «Алекс» заявил, что российская армия «воюет очень толково» на Торецком направлении. Об этом информирует Telegram-канал «Страна.ua».
Украинский боец рассказал, что штурмы на данном направлении ведутся непрерывно, военная техника практические отсутствует, поэтому БПЛА против таких атак малоэффективны. «Алекс» заключил, что украинской артиллерии работать крайне сложно.

Ранее американский военный эксперт Марк Слебода сообщил, что украинские военные в зоне проведения СВО пытаются сдаться россиянам при любом удобном случае. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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