Кадыров заявил, что Киев дорого заплатил за атаки на мирные объекты РФ
Украина «заплатила очень дорого» за атаки на российские гражданские объекты. Об этом в своем Telegram-канале написал глава Чечни Рамзан Кадыров.
Он обратил внимание на интенсивные атаки, которые российские силы осуществляют в последние дни по стратегически значимым для Киева объектам. В частности, под удар попадают «базы топливно-энергетического комплекса, используемые в интересах ВСУ». Кадыров охарактеризовал эти действия как «масштабную операцию возмездия».
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
