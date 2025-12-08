ПВО за ночь нейтрализовала над регионами РФ 67 БПЛА ВСУ
За ночь дежурными средствами ПВО уничтожены 67 БПЛА над регионами Российской Федерации. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Двадцать четыре вражеских беспилотника были сбиты над Брянской областью, двенадцать — над Саратовской областью, одиннадцать — над Ростовской областью, девять — над Волгоградской областью, два — над Курской областью, два — над Ленинградской областью, два — над Тульской областью, два — над Московским регионом, один — над Калужской областью, один — над Орловской областью, один — над Смоленской областью.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
