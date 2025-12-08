Российский боец Гайнулин спас раненого товарища, несмотря на удары дрона ВСУ

08 декабря 2025, 08:46

Фото: iStock/fortton

Рядовой Равиль Гайнулин проявил смелость и решительность в условиях боя. В ходе СВО он участвовал в эвакуации раненых военнослужащих на багги в одном из населенных пунктов ДНР. Об этом пишет РИА Новости.