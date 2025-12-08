Российский боец Гайнулин спас раненого товарища, несмотря на удары дрона ВСУ
Рядовой Равиль Гайнулин проявил смелость и решительность в условиях боя. В ходе СВО он участвовал в эвакуации раненых военнослужащих на багги в одном из населенных пунктов ДНР. Об этом пишет РИА Новости.
Во время передвижения по открытому участку местности эвакуационная группа столкнулась с атакой FPV-дрона со стороны ВСУ. В результате удара машина получила серьезные повреждения, а один из бойцов получил осколочное ранение.
Командир отдал приказ рассредоточиться и подготовиться к возможной повторной атаке. В этот критический момент Гайнулин не растерялся. Он быстро вынес раненого из опасной зоны, демонстрируя настоящий героизм и самоотверженность. Действия российского военного стали примером мужества и готовности прийти на помощь даже в самых сложных ситуациях.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Читайте также: