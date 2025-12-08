В белгородском селе Гора-Подол украинский дрон атаковал мужчину на велосипеде
В Белгородской области произошла тревожная ситуация. Во время атаки со стороны украинских вооруженных сил пострадал мирный житель.
Глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил, что FPV-дрон целенаправленно нацелился на мужчину, который катался на велосипеде в селе Гора-Подол Грайворонского округа.
С многочисленными осколочными ранениями пострадавшего доставили в Грайворонскую центральную районную больницу. Врачи оказывают ему необходимую помощь в реанимационном отделении. Ситуация вызывает серьезные опасения среди местных жителей, которые переживают за свою безопасность.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
