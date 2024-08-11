Кадыров заявил о готовности принять беженцев из Курской области в Чечне

Фото: сайт Кремля
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о готовности принять беженцев из Курской области, если это будет необходимо. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Чеченский лидер отметил, что он лично следит за ситуацией в регионе. По словам Кадырова, для более четырех тысяч эвакуированных отправили порядка 20 тонн продуктов, а также вещи первой необходимости.
Глава Чечни добавил, что поддержку получают и чеченские военные, которые выполняют боевые задачи в Курской области. Бойцы обеспечены необходимой техникой, оружием и продовольствием, заключил Кадыров.
Напомним, утром 6 августа украинские боевики попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. На данный момент в Курской, Белгородской и Брянской областях введен режим контртеррористической операции.
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Глава Чечни добавил, что поддержку получают и чеченские военные, которые выполняют боевые задачи в Курской области. Бойцы обеспечены необходимой техникой, оружием и продовольствием, заключил Кадыров.
Напомним, утром 6 августа украинские боевики попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. На данный момент в Курской, Белгородской и Брянской областях введен режим контртеррористической операции.
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Екатерина Коршунова