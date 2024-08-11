Соловьев заявил о росте желающих подписать контракт с Минобороны после атак ВСУ

Фото: РИА Новости/ Кирилл Зыков
Телеведущий Владимир Соловьев заявил на пункте отбора на военную службу в Москве, что количество желающих подписать контракт с Минобороны России увеличилось после атак ВСУ на Курскую область. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам телеведущего, крайне важно, что после событий в Курской области поток возрос. Соловьев добавил, что число добровольцев увеличилось, так как это «не только вопрос материального вознаграждения, но в первую очередь отношение к родине».
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что добровольцев, желающих отправиться на специальную военную операцию, так много, что в республике не успевают их обучать. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, утром 6 августа украинские боевики попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. На данный момент в Курской, Белгородской и Брянской областях введен режим контртеррористической операции.
Читайте также:
Минобороны сообщило о пресечении попыток прорыва ВСУ в Курской области
«Нас добивали»: Жительница Курской области спасла племянника от огня ВСУ, закрыв собой
Военкор раскрыл тактику украинских ДРГ в Курской области
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что добровольцев, желающих отправиться на специальную военную операцию, так много, что в республике не успевают их обучать. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, утром 6 августа украинские боевики попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. На данный момент в Курской, Белгородской и Брянской областях введен режим контртеррористической операции.
Читайте также:
Минобороны сообщило о пресечении попыток прорыва ВСУ в Курской области
«Нас добивали»: Жительница Курской области спасла племянника от огня ВСУ, закрыв собой
Военкор раскрыл тактику украинских ДРГ в Курской области
Екатерина Коршунова