Минобороны сообщило о пресечении попыток прорыва ВСУ в Курской области

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Российские войска пресекли попытки прорыва ВСУ вглубь РФ в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны России.
Уточняется, что попытки были пресечены в районе населенных пунктов Толпино, Журавли, Общий Колодезь Курской области. В российском ведомстве добавили, что также были ликвидированы 4 бронетранспортера, в том числе три БТР Stryker американского производства, 7 боевых бронированных машин и 2 автомобиля.
Ранее сообщалось, что барражирующий боеприпас «Ланцет» ВС России уничтожил украинский танк Т-80 в приграничном районе Курской области. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.
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Ранее сообщалось, что барражирующий боеприпас «Ланцет» ВС России уничтожил украинский танк Т-80 в приграничном районе Курской области. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.
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Екатерина Коршунова