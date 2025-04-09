Рамзан Кадыров (Фото: kremlin.ru)
Российские бойцы предотвратили попытку ВСУ разминировать границу с Россией в направлении населенного пункта Демидовка в Белгородской области. Об этом в Telegram-канале сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
«Бойцы в ходе воздушной разведки в направлении населенного пункта Демидовка обнаружили... военнослужащий инженерной службы ВСУ осуществлял разминирование», — говорится в сообщении.Кадыров добавил, что противника нейтрализовали с помощью беспилотного расчета. Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин отмечал, что киевский режим занимался геноцидом населения Донбасса в течение восьми лет. Сегодня российские и американские власти обсуждают урегулирование кризиса.
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