Эксперт назвал главные цели наступления ВС РФ на Харьков и Сумы

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Российское наступление на Харьков и Сумы усилит позиции Москвы в переговорах с Киевом. Такое предположение в разговоре с NEWS.ru озвучил военный аналитик Анатолий Матвийчук. Собеседник считает, что контроль регионов поможет в создании буферной зоны.
«Предположу, что российское наступление в Харьковской и Сумской областях призвано усилить позиции Москвы на переговорах с Украиной — занять как можно больше территорий, особенно в Харьковской области. Плюс создаем буферную зону безопасности, в которую могут войти территории Харьковской, Сумской, Черниговской областей», — прокомментировал эксперт.Матвийчук добавил, что недавнее заявление главкома ВСУ Александра Сырского о наступлении ВС РФ говорит о том, что неонацисты не могут остановить российскую армию. Аналитик считает, что это связано с потерями ВСУ в районе Купянска и Волчанска.
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Никита Кротов