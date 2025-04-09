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Стало известно, кто мог заранее знать о вторжении ВСУ в Курскую область

Политолог Светов: Буданов и Ермак знали о планах вторжения ВСУ на Курщину
Фото: iStock/Vladislav Stepanov

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

Помимо Владимира Зеленского и главкома ВСУ Александра Сырского, о подготовке украинской армии к вторжению в Курскую область могли знать начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов и глава офиса президента страны Андрей Ермак. Так считает политолог Юрий Светов.
Ранее главком ВСУ Александр Сырский заявлял, что только четыре человека были осведомлены о подготовке ВСУ к вторжению на курские земли. Политолог тем временем считает, что подобные слова вызывают серьезные сомнения.

«Верить Сырскому вообще не стоит. Когда действующий военный дает интервью и рассказывает о деталях каких-то военных операций, он либо просто врет, либо хочет себя приукрасить. Так не делают воюющие люди, но на Украине свои порядки. Там и Валерий Залужный (экс-главком ВСУ — ред.) интервью давал, и теперь этот дает», — заявил Светов в беседе с NEWS.ru.

Он предположил, что о вторжении в Курскую область знали Владимир Зеленский, Александр Сырский, Буданов и, вероятно, Ермак.

Однако политолог уверен, что такую серьезную операцию не могли подготовить четыре человека. По его словам, подобными заявлениями Сырский пытается скрыть участие Запада во вторжении на российские земли. Или же главком ВСУ хочет выставить украинских представителей «крутыми перцами», которые могут принимать решения без разрешения «западных начальников».

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Николай Басков пожаловался на санкции, которые ввели против него
09 апреля 2025, 17:54

Николай Басков (фото: Instagram* / nikolaibaskov)

Народный артист России Николай Басков пожаловался, что из-за санкций отдых за границей для него теперь — почти что несбыточная мечта. Об этом сообщает MK.RU.
По словам исполнителя, в настоящее время он не планирует отпуск — в том числе из-за напряжённого графика и ограниченного числа доступных для посещения государств.

«Ездить я могу только в Африку, в Дубай, в Турцию и на Мальдивы. Все остальное для меня закрыто: я везде под санкциями», — сказал Басков.

При этом Басков уже строит грандиозные планы на следующий год — артист собирается с размахом отметить юбилей и не исключает, что для этого придётся собирать средства.

«Просто шок какой-то! В следующем году — 50 лет! Надо тратить деньги: собирать на шоу, на юбилей… Работаю только на свои расходы», — поделился планами он.

В 2024 году Басков был включён в санкционный список Австралии. Ранее санкции против него ввели власти Канады, указав на поддержку певцом специальной военной операции на Украине. Министерство иностранных дел Латвии также внесло Баскова в «чёрный список» и объявило его персоной нон грата.

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Эксперт назвал главные цели наступления ВС РФ на Харьков и Сумы
Матвийчук: наступление ВС РФ на Сумы усилит позиции России на переговорах
09 апреля 2025, 15:49

Фото: istockphoto/zim286

Российское наступление на Харьков и Сумы усилит позиции Москвы в переговорах с Киевом. Такое предположение в разговоре с NEWS.ru озвучил военный аналитик Анатолий Матвийчук. Собеседник считает, что контроль регионов поможет в создании буферной зоны.
«Предположу, что российское наступление в Харьковской и Сумской областях призвано усилить позиции Москвы на переговорах с Украиной — занять как можно больше территорий, особенно в Харьковской области. Плюс создаем буферную зону безопасности, в которую могут войти территории Харьковской, Сумской, Черниговской областей», — прокомментировал эксперт.
Матвийчук добавил, что недавнее заявление главкома ВСУ Александра Сырского о наступлении ВС РФ говорит о том, что неонацисты не могут остановить российскую армию. Аналитик считает, что это связано с потерями ВСУ в районе Купянска и Волчанска.

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Директор Кристины Орбакайте рассказал о позиции певицы по поводу СВО
09 апреля 2025, 15:42

Кристина Орбакайте (фото: Instagram* / orbakaite_k)

Концертный директор Кристины Орбакайте Александр Качан сообщил, что ему неизвестна позиция певицы по поводу специальной военной операции. Его слова приводит издание «Абзац».
«Я не в курсе ее позиции вообще. Она в Америке находится, а я здесь», — сказал Качан.

Кроме того, он отметил, что не располагает информацией о том, знает ли Орбакайте об ультиматуме, который предъявили ей литовские власти. Согласно сообщениям СМИ, в последний день весны певица и её команда планируют провести крупный концерт в рамках двухмесячного гастрольного тура.

Ранее премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас потребовал, чтобы Орбакайте озвучила свою позицию по СВО. От этого, по его словам, будет зависеть, состоится ли её выступление в Вильнюсе, намеченное на 31 мая.

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Бойцы ВС РФ встретили в Гуево считавшегося пропавшим иеромонаха Симеона
09 апреля 2025, 12:24

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Российские бойцы встретили в освобожденном селе Гуево Курской области иеромонаха Симеона, которого считали пропавшим без вести. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на военнослужащего группировки «Север».
В августе стало известно, что настоятель Богородице-Рождественского храма в Гуеве остался на захваченной ВСУ территории, а о его судьбе никакой информации не было.

«Заходили группы в Гуево, был обнаружен там местный батюшка, отец Симеон. Ребята попытались его эвакуировать, вывезти, но сам отец Симеон отказался. Сказал, что будет со своими людьми, со своей паствой до самого конца, то есть либо до вывода последнего человека, либо пока противника не отодвинут на то расстояние, когда там будет безопасно», — рассказал боец ВС РФ.

Он пояснил, что иеромонах Симеон поддерживает жителей, которые остаются в селе. Он помогает людям, кормит их, укрепляет их моральный дух. Настоятель также занимается захоронением тел погибших, в том числе боевиков ВСУ.

Об освобождении населённого пункта Минобороны РФ сообщило 8 апреля.

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Обвиняемого в мошенничестве генерала Попова отправят на СВО, сообщил адвокат
Буйновский: генерала Попова отправят на СВО
09 апреля 2025, 12:11

Иван Попов (Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков)

Обвиняемого в мошенничестве экс-командующего 58-й армией генерала Ивана Попова отправят в зону боевых действий. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на адвоката Сергея Буйновского.
«Нами совместно с Министерством обороны заявлено ходатайство о приостановлении производства по делу и изменении меры пресечения в связи с положительным решением о направлении Иван Ивановича на СВО», — прокомментировал защитник.

Буйновский отметил, что Попов поблагодарил президента России Владимира Путина за доверие и поддержку. Попова арестовали в мае прошлого года, следователи посчитали его причастным к хищению свыше 1700 тонн металлопрокатных изделий в 2023 году, закупленных в рамках гумпомощи.

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#россия
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