Стало известно, кто мог заранее знать о вторжении ВСУ в Курскую область

Фото: iStock/Vladislav Stepanov
Помимо Владимира Зеленского и главкома ВСУ Александра Сырского, о подготовке украинской армии к вторжению в Курскую область могли знать начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов и глава офиса президента страны Андрей Ермак. Так считает политолог Юрий Светов.
Ранее главком ВСУ Александр Сырский заявлял, что только четыре человека были осведомлены о подготовке ВСУ к вторжению на курские земли. Политолог тем временем считает, что подобные слова вызывают серьезные сомнения.
Он предположил, что о вторжении в Курскую область знали Владимир Зеленский, Александр Сырский, Буданов и, вероятно, Ермак.
Однако политолог уверен, что такую серьезную операцию не могли подготовить четыре человека. По его словам, подобными заявлениями Сырский пытается скрыть участие Запада во вторжении на российские земли. Или же главком ВСУ хочет выставить украинских представителей «крутыми перцами», которые могут принимать решения без разрешения «западных начальников».
Читайте также:
Армия России начала наступление на Сумскую и Харьковскую области
Целая бригада ВСУ пропала в Белгородской области
Потери ВСУ в Белгородском приграничье, освобождение Гуево, атака на Воронеж и Ростов: последние новости СВО на 9 апреля
«Верить Сырскому вообще не стоит. Когда действующий военный дает интервью и рассказывает о деталях каких-то военных операций, он либо просто врет, либо хочет себя приукрасить. Так не делают воюющие люди, но на Украине свои порядки. Там и Валерий Залужный (экс-главком ВСУ — ред.) интервью давал, и теперь этот дает», — заявил Светов в беседе с NEWS.ru.
Он предположил, что о вторжении в Курскую область знали Владимир Зеленский, Александр Сырский, Буданов и, вероятно, Ермак.
Однако политолог уверен, что такую серьезную операцию не могли подготовить четыре человека. По его словам, подобными заявлениями Сырский пытается скрыть участие Запада во вторжении на российские земли. Или же главком ВСУ хочет выставить украинских представителей «крутыми перцами», которые могут принимать решения без разрешения «западных начальников».
Читайте также:
Армия России начала наступление на Сумскую и Харьковскую области
Целая бригада ВСУ пропала в Белгородской области
Потери ВСУ в Белгородском приграничье, освобождение Гуево, атака на Воронеж и Ростов: последние новости СВО на 9 апреля
Элина Позднякова