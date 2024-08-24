В Севастополе к пирсу яхт-клуба прибило беспилотник

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В Севастополе к пирсу яхт-клуба прибило дрон. Об этом написал в своем Telegram-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
Он отметил, что беспилотник, по предварительным данным, был с полным боезарядом. По словам Развожаева, БПЛА подавили силы радиоэлектронной борьбы и он упал в акваторию по время одной из атак украинских боевиков на город.
Развожаев опубликовал кадры с места происшествия. Он объяснил, что сделал это для того, чтобы местные жители понимали, как выглядит часть дрона. Он также призвал людей показать фрагмент своим детям.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Развожаев опубликовал кадры с места происшествия. Он объяснил, что сделал это для того, чтобы местные жители понимали, как выглядит часть дрона. Он также призвал людей показать фрагмент своим детям.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова