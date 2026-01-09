Кадры удара «Орешником» по Львовский области появились в Сети

09 января 2026, 03:01

Украинские СМИ сообщили об ударе «Орешником» по Львовский области

Фото: iStock/aapsky

Серия мощных взрывов прогремела во Львовской области. Украинские СМИ пишут о возможном применении комплекса «Орешник».