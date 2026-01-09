Кадры удара «Орешником» по Львовский области появились в Сети
Серия мощных взрывов прогремела во Львовской области. Украинские СМИ пишут о возможном применении комплекса «Орешник».
По предварительной информации, удар пришёлся по Стрыйскому газовому месторождению. По словам блогера «Романов Лайт», ВС РФ атаковали цель комплексом «Орешник» без ядерного заряда.
Мэр Львова Андрей Садовый не подтвердил эти сведения. При этом в большинстве населённых пунктов Львовской области наблюдаются проблемы с газоснабжением.
ВС РФ начали наносить удары по украинской инфраструктуре после теракта на Крымском мосту в октябре 2022 года, ответственность за который, как утверждают российские власти, несёт киевский режим. Атаки осуществляются по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.
